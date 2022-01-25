Главная звезда культовой
По словам актрисы, она обеими руками за. Но нужен отличный сценарий. Без хорошей истории ничего не получится. Кэмпбелл считает, что авторы пятой части, которая вышла на экраны 13 января, здорово потрудились. И если новый сюжет будет не хуже, она непременно примкнет к проекту.
Также вероятность шестого «Крика» подтвердил сорежиссер пятого Тайлер Джиллетт, который работал в тандеме с Мэттом Беттинелли. По его словам, сценаристы Джеймс Вандербилт и Гай Бузик уже поделились с ним шикарной идеей, куда повернуть франшизу.
Напомним, «Крик» 2022 очень понравился критикам. Создатели посвятили его мастеру слэшера Уэсу Крэйвену, который ушел из жизни в