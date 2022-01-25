Анастасия Лях .25 января, 2022 9

Главная звезда культовой слэшер-франшизы Нив Кэмпбелл заявила, что готова еще раз вернуться к роли Сидни Прескотт, пишет The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, она обеими руками за. Но нужен отличный сценарий. Без хорошей истории ничего не получится. Кэмпбелл считает, что авторы пятой части, которая вышла на экраны 13 января, здорово потрудились. И если новый сюжет будет не хуже, она непременно примкнет к проекту.

Также вероятность шестого «Крика» подтвердил сорежиссер пятого Тайлер Джиллетт, который работал в тандеме с Мэттом Беттинелли. По его словам, сценаристы Джеймс Вандербилт и Гай Бузик уже поделились с ним шикарной идеей, куда повернуть франшизу.