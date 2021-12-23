Анастасия Лях .23 декабря, 2021 5

После премьеры фильма «Матрица: Воскрешение», четвертой части культовой научно-фантастической франшизы, пошли слухи о новой трилогии, то есть о производстве пятой и шестой частей.

Однако постановщица «Воскрешения» Лана Вачовски утверждает, что ни у студии Warner, ни у нее самой нет планов на новую трилогию. «Что?! Нееет! Ничего подобного», — ответила режиссер.

Надо полагать, судьба пятой и потенциально шестой «Матриц» напрямую зависит от кассовых сборов четвертой, которая практически одновременно вышла в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Но финал «Воскрешения» явно намекает на еще как минимум одно продолжение, как максимум — серию сиквелов.