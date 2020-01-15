Анастасия Лях .15 января, 2020 1

Еще не успела выйти в прокат вторая часть хоррора «Тихое место», а режиссера франшизы Джона Красински уже спрашивают о съемках третьей.

Однако Красински не уверен, что триквел выйдет. Вернее, сценарист, актер и постановщик уверен, что не станет делать третий фильм, если его не посетит достаточно хорошая идея. Впрочем, Красински отметил, что изначально и вторую-то картину не собирался снимать, но впоследствии в голове возник отличный сюжет для продолжения.

Также кинематографист добавил, что он и руководство Paramount солидарны во мнении, что «Тихое место» — не та франшиза, которую стоит продлевать ради сборов в прокате.

Напомним, премьера «Тихого места 2» запланирована на 19 марта.