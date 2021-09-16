Экранизации научной фантастики «Дюна» от режиссера Дени Вильнева изначально планировалась как дилогия. Но не факт, что вторая часть действительно увидит свет.
Вильнев согласился снимать «Дюну» с условием, что это будут два фильма, так как вместить роман Фрэнка Герберта в одну картину ему не представлялось возможным. Warner согласилась. Однако теперь выяснилось, что зеленый свет на производство второй части студия пока что не давала (и это несмотря на то, что стартующий в прокате фильм является адаптацией лишь половины романа и заканчивается, по сути, ничем, подразумевая, что все самое важное будет в сиквеле).
Как пишет Variety, Warner даст добро на разработку продолжения лишь в том случае, если ее удовлетворит прибыль от первой картины. Напомним, «Дюна» выходит параллельно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max. Согласно контракту, подписанному с режиссером, судьба сиквела будет зависеть не от кинотеатральных сборов, а как раз от того, сколько соберут