Анастасия Лях .16 сентября, 2021 4

Экранизации научной фантастики «Дюна» от режиссера Дени Вильнева изначально планировалась как дилогия. Но не факт, что вторая часть действительно увидит свет.

Вильнев согласился снимать «Дюну» с условием, что это будут два фильма, так как вместить роман Фрэнка Герберта в одну картину ему не представлялось возможным. Warner согласилась. Однако теперь выяснилось, что зеленый свет на производство второй части студия пока что не давала (и это несмотря на то, что стартующий в прокате фильм является адаптацией лишь половины романа и заканчивается, по сути, ничем, подразумевая, что все самое важное будет в сиквеле).