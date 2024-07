sonyazhytkova .25 июля, 2024 3

Приквел "Гри Престолів" став справжнім хітом для HBO, проте, як завжди, знаходяться ті, хто прагне висловити своє невдоволення.

Цього разу причиною критики і масового зниження рейтингу на IMDb стала сцена з поцілунком, яка з’явилася в епізоді під назвою "Smallfolk". Кульмінаційний момент серії, що стався наприкінці епізоду, коли королева Рейніра (Емма Дарсі) та Місарія (Соноя Мізуно) поцілувалися, викликав хвилю обурення у частини глядачів, які звинуватили шоу у нав’язуванні власних соціальних меседжів.

Згідно з Vanity Fair, сцена з поцілунком виявилася надзвичайно суперечливою, і користувачі IMDb відреагували на неї дуже різко. За словами Мізуно, цей момент був імпровізованим, а не частиною сценарію. В результаті, майже 35.3% глядачів оцінили епізод на 1 зірку, тоді як 23.1% поставили йому максимальну оцінку.

Здавалося б, люди вже мали б звикнути до зображення одностатевих романів на екрані. Тому дивно, що сцена з "Будинок дракона" не отримала більше позитивних відгуків. Нажаль, деякі все ще тримаються за старомодні погляди і критикують талановитих сценаристів та акторів, замість того, щоб просто визнати, що LGBTQ+ люди є частиною суспільства і мають своє місце в розвагах так само, як і всі інші.

На жаль, "Будинок дракона" - це ще один приклад шоу, яке зазнало критики через одностатеві стосунки, подібно до "The Last of Us", що свідчить про те, що суспільство може не бути таким прогресивним, як нам хотілося б. Із новинами про можливий одностатевий роман в 4 сезоні "Бріджертонів", цілком ймовірно, що Netflix також зустрінеться з подібним негативом.

Джерело: Мovieweb