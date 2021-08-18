Таня Гончаренко .18 августа, 2021 5

Экс-боец MMA заявляет, что Холли Берри разрушила её карьеру вынудив спортсменку выбирать между боем и съемками фильма, а после договоренности разорвала контракт с ней - сообщает New York Post.

В судебном иске Кэт Зингано говорится, что актриса Холли Берри не сдержала своих обещаний, что повлекло за собой особые последствия и поставило под угрозу карьеру бойца. Спортсменка требует возмещения морального ущерба.

Предметом спора стал режиссерский дебют Берри - фильм "В синяках". Берри пообещала Зингало роль в этом проекте, при условии полного отказа от участия в спортивных мероприятиях в течение всего периода съемок, который начался ещё в 2019 году.

На тот момент, Кэт пришлось отказаться от важного боя в UFC. Это привело к тому, что UFC разорвали с Зингано контракт. В итоге, со спортсменкой отказалась сотрудничать и сама Берри, мотивируя это тем, что Кэт больше не боец UFC. Представители актрисы пока никак не комментируют обвинения.

В фильме "В синяках" Берри выступила не только режиссером, но и исполнила одну из главных ролей - спортсменку ММА, которая является матерью-одиночкой и пытается заработать на жизнь.

Для этой роли Холли пришлось упорно трудиться и брать уроки бокса и джиу-джитсу под руководством экс-претендента на титул UFC Брайана Ортеги. В ноябре 2019 актриса даже получила серьезную травму, из-за которой, пришлось приостановить съемочный процесс.

"В синяках" выйдет на Netflix 24 ноября.