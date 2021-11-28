Таня Гончаренко .28 ноября, 2021 6

Том Форд - дизайнер, ранее занимающий должность креативного директора модного дома Gucci, остался недоволен фильмом "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Джаредом Летом и Адамом Драйвером. Форд поделился своими мыслями в колонке для издания Airmail.News.

Просмотр ленты американский дизайнер описал словом "пережил" и заявил, что ещё несколько дней после фильма испытывал грусть. Также Том подметил, что некоторые образы и актерская игра сравнима со скетчами юмористического шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Форд также уверен, что гениальную игру Джареда Лето "похоронили под гримом", который, ко всему, ещё и совсем не передает внешность Паоло Гуччи.

"Паоло, с которым я несколько раз встречался, был действительно эксцентричным и совершал сумасбродные поступки, но его поведение в целом определенно не походило на того сумасшедшего и по-видимому умственно отсталого персонажа, которого изобразил Лето" - написал Форд.

Также, кутюрье был очень огорчен тем, что то кровавую трагедию в фильме подали с долей юмора.

Но, не смотря на всю критику и разочарование от картины Форд уверен, что фильм обречен на успех: "Поставьте на вещь имя Gucci и она как правило продастся" - в заключении отметил Том и похвалил Гагу и Драйвера за безупречную игру и уместно подобранные образы.