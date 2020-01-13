Анастасия Лях .13 января, 2020 13

Сайт Collider выяснил, что бюджет фильма «Довод» («Тенет») вылился в более чем 200 миллионов долларов.

И это только затраты на производство. Если добавить расходы на маркетинг, то общие вложения в проект составят сумму 300–350 миллионов долларов. Таким образом, «Довод» официально станет самым дорогим фильмом в карьере Кристофера Нолана, переплюнувшим и «Темного рыцаря», и фантастику с ДиКаприо «Начало», и тем более военный «Дюнкерк».

При этом главную роль в «Доводе исполнил Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»), актерские гонорары которого пока что значительно уступают запросам того же ДиКаприо.

Чтобы окупиться в прокате, «Доводу» надо будет заработать как минимум 600 миллионов долларов. Его релиз в кинотеатрах запланирован на июль 2020.