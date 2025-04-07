sonyazhytkova .7 апреля, 2025 7

Залізний Арні передав естафету — і тепер у головній ролі "Людини, що біжить" ми побачимо зірку "Top Gun: Maverick". Новий бойовик Едґара Райта не просто римейк, а жорсткий перезапуск з м’ясом, ризиком і смертельним бігом.

Ґлен Пауелл, який зіграє головну роль у новій версії культового бойовика, зізнався, що не міг прийняти участь у проєкті без згоди легенди оригіналу — Арнольда Шварценеггера.

В інтерв’ю People актор розповів, що спеціально зв’язався з Арнольдом через його сина Патріка Шварценеггера (відомого за "Покоління V" і "Білим лотосом"), аби особисто отримати "так".

"Я не бачив Арнольда з часів зйомок 'Нестримних" у Болгарії. Але він дав нам своє повне благословення. А ще ми підготували для нього один дуже крутий подарунок із фільму. Скоро побачимось!", — розповів Пауелл.

На відміну від версії 1987 року, новий ребут "Людини, що біжить" обіцяє бути ближчим до похмурого оригіналу Стівена Кінга. У центрі сюжету — Бен Річардс, якого зіграє Пауелл. Його герою доведеться вижити в жорстокому телешоу, де він — головна мішень на цілий місяць. Все заради того, аби заробити гроші на лікування хворої доньки.

Проте є нюанс: ще ніхто не вижив у цьому шоу.

На екрані також з’являться Колман Домінго в ролі ведучого Боббі Томпсона та Джош Бролін у образі цинічного продюсера шоу, який жадає видовища, не шкодуючи нічиїх життів.

Фільм вийде в кінотеатрах 7 листопада 2025 року. Час бігти починається!

Джерело: Gamesradar