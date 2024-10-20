sonyazhytkova .20 октября, 2024 0

Трейлер починається з потужного закадрового голосу, який розповідає про давнє пророцтво: в епоху великих криз з'явиться той, хто покладе край хаосу та відновить мир серед людей і істот Йорубаланду.

Цей інноваційний серіал заснований на популярній графічній новелі "Iyanu: Child of Wonder", створеній відомим нігерійським автором та кінематографістом Ройє Окупе у співпраці з Dark Horse Comics і YouNeek Studios.

"Iyanu" розгортає захоплюючу історію супергероїні в магічному королівстві Йорубаланд, де поєднуються нігерійська культура, музика та міфологія. Головною героїнею є дівчина сирота Іяну, яка проводить дні, вивчаючи історію та давні мистецтва, але мріє про звичайне життя. Коли загроза стає реальністю, вона випадково активує свої божественні сили, які не спостерігалися з Часу Чудес. З новознайденими здібностями Іяну об'єднується з двома друзями, Бії та Тойє, щоб разом розкрити правду про зло, яке загрожує їх рідній землі. На цьому шляху їй відкриються секрети про своє минуле, батьків та її визначену долю — врятувати світ.

У серіалі звучать голоси виключно нігерійських акторів: Сера Джонсон втілює Іяну, Окі Джуд грає безтурботного Бії, а Самуель Кугбії — товариша Тойє, любителя книг. Крім того, в проєкті задіяні Адефуа Етомі-Уеллінгтон у ролі Олорі, Блоссом Чуквуджекву в ролі батька Тойє Канфо, Стелла Дамасус у ролі Сева, Шаффі Белло в ролі Емі — Матері Однієї та Іке Ононьє в ролі Старшого Алапані.

Прем'єра "Iyanu" відбудеться весною 2025 року, обіцяючи нам незабутню подорож у світ нігерійської міфології та пригод.

Джерело: Deadline