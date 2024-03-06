sonyazhytkova .6 марта, 2024 10

Телеканал CBS офіційно дав зелене світло новому комедійному серіалу, знятому у форматі багатокамерної зйомки, який вийде в ефір у 2024-2025 році.

За участю Чака Лоррі, Стівена Моларо та Стіва Голланда, які вже працювали над "Великим вибухом" і "Молодим Шелдоном", сюжет спін-оффу буде зосереджено на Джорджі (Джордан Монтана) та Менді (Емілі Осмент), які проживають у Техасі, вирішують виклики дорослого життя, батьківства та подружжя, фокусуючись на їх молодій родині.

У січні портал Deadline повідомив про активний процес розробки серіалу, оскільки обидва головні актори уклали угоди. Чак Лоррі, Стівен Моларо та Стів Голланд мають значний досвід роботи з франшизою, включаючи "Великий вибух" і "Молодого Шелдона" з 2007 року. Моларо керував "Великим вибухом", перш ніж почати працювати над "Молодим Шелдоном", а Голланд приєднався до "Великого вибуху" перед тим, як перейти до "Молодого Шелдона" після закінчення головного серіалу у 2019 році.

"Для нас було великою честью провести останні сім років з Шелдоном та сім'єю Купера, і тепер ця чудова подорож продовжиться з Джорджем та Менді. Чак і обидва Стіви виконали велику роботу, розвиваючи цих персонажів і розважаючи покоління шанувальників теплими історіями. Ми з нетерпінням чекаємо на наступний розділ цього улюбленого всесвіту", - заявила президент CBS Емі Рейзенбах у своєму зверненні.

"Молодий Шелдон" став найуспішнішою комедією телевізійного сезону 2017-2018 і продовжив свій успіх, відзначаючись лідерством і в сезоні 2019-2020 після завершення популярного серіалу "Великий вибух". З моменту початку сьомого і останнього сезону шоу міцно утримує позицію найпопулярнішої комедії телевізійного ефіру. Фінальні епізоди "Молодого Шелдона" заплановані на четвер, 16 травня, о 20:00 за східноамериканським часом на CBS та у потоковому режимі на Paramount+.

Джерело: Deadline