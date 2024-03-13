sonyazhytkova .13 марта, 2024 7

Телеканал затвердив четвертий сезон успішного проєкту "Привиди". Це рішення входить у стратегію розвитку мережі, спрямовану на підтримку популярних серіалів серед глядачів.

"Привиди", які стали адаптацією британської комедії BBC, завоювали велике число шанувальників з моменту свого виходу на екрани у 2021 році. Серіал тримає стабільно високі рейтинги, залучаючи більше 10 мільйонів глядачів в живому та семиденному перегляді на різних платформах. При цьому потокові перегляди на платформі Paramount+ також значно зросли, і в лютому цього року шоу стало найпопулярнішою комедією компанії.

У серіалі "Примари" головні ролі виконали Роуз МакАйвер та Уткарш Амбудкар, які створили неповторний образ своїх персонажів. Сюжет розгортається навколо пари, яка успадковує старий особняк у північному штаті Нью-Йорк з наміром перетворити його на гостьовий будинок. Після випадкового падіння зі сходів головна героїня (МакАйвер), раптово починає бачити примари, що за давго до неї почали мешкати у старовинному будинку.

Шоу керують Джо Порт та Джо Вайсман, які є виконавчими продюсерами. Також до команди входять Трент О’Доннел, Джей Карас, Меттью Бейнтон, Джим Хауїк, Саймон Фарнабі, Лоренс Рікард, Бен Віллбонд та Марта Хау-Дуглас, які відповідають за створення неповторного гумору серіалу.

"Примари" виробляються CBS Studios у співпраці з Lionsgate Television та лос-анджелеським відділом BBC Studios.

Джерело: Deadline