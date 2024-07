sonyazhytkova .16 июля, 2024 4

Серіал, який вже двічі уникав скасування, повернеться на екрани 18 жовтня о 20:00.

У травні минулого року CBS заявив про завершення серіалу після шести сезонів, але після критики від головного актора Шемара Мура та шанувальників, канал змінив рішення. Хоча сьомий сезон був оголошений як останній, фанати знову змусили телеканал передумати у квітні цього року. На цей раз CBS не робить заяв про те, що восьмий сезон буде фінальним.

Шемар Мур, відомий за ролями у "Criminal Minds" та "The Young and the Restless", знову повертається до ролі сержанта Даніеля "Хондо" Харрелсона, командира підрозділу спеціальної зброї та тактики Лос-Анджелеса.

"S.W.A.T." не тільки демонструє динамічні екшн-сцени, але й розкриває особисте життя членів команди, додаючи до сюжету більше драми. Крім Мура, у серіалі знімаються Девід Лім (Віктор Тан), Джей Харрінгтон (Девід "Дікон" Кей), Патрік Сент-Еспрі (командир Роберт Хікс), Кенні Джонсон (Домінік Лука), Алекс Рассел (Джим Стріт) та Ліна Еско (Крістіна "Кріс" Алонсо). Рошель Айтес, яка грала дружину Хондо, не повернеться у восьмому сезоні, оскільки вона підписала контракт на участь в іншій драмі CBS "Ватсон".

Джерело: Мovieweb