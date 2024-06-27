sonyazhytkova .27 июня, 2024 4

Автор телешоу, Джонатан Лі, відомий своєю роботою над майбутньою драматичною серією "Локербі" для Netflix та BBC, наразі пише сценарій для цього проєкту, що розробляється на замовлення CBS, який належить Paramount.

Роб Догерті, творець "Елементарно", буде виконавчим продюсером разом із Карлом Беверлі та Сарою Тімберман у межах їхньої угоди з Lionsgate Television.

Серіал пропонує сучасну інтерпретацію історії мисливця на монстрів доктора Абрахама Ван Хелсінга. У новому сюжеті він разом із колишньою, наполегливою агенткою ФБР Міною Харкер, розслідує найскладніші справи в Нью-Йорку.

Це чергова адаптація Ван Хелсінга для телебачення. Раніше Syfy транслювала фантастичний серіал жахів на основі творіння Брема Стокера, де головну роль виконала Келлі Овертон. Крім того, творець EastSiders Кіт Вільямсон розробляє телешоу на основі трилогії Джейсона Хендерсона "Алекс Ван Хелсінг" про 14-річного нащадка відомого мисливця на монстрів. Також варто згадати популярний фільм жахів 2004 року з Г'ю Джекманом у ролі Ван Хелсінга та Кейт Бекінсейл у ролі Анни Валеріус, знятий Стівеном Соммерсом.

Джерело: Deadline