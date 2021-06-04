Таня Гончаренко .4 июня, 2021 9

Съемки шпионского боевика приостановили в связи с положительными тестами на ковид у членов съемочной группы. Представители студий Paramount и Skydance подтвердили, что работа над проектом будет заморожена минимум до 14 июня - как сообщает Variety

К сожалению, пандемия вносит коррективы в процесс создания фильма "Миссия невыполнима 7" уже не в первый раз. Поставить проект на паузу на целых пол года пришлось и в феврале 2020 прямо перед съемочными днями в Венеции. Позже, такие ситуации случались снова, правда, на меньший срок.

Напомним, "Миссия невыполнима" стостоит пока из 6 частей, которые выходят на экраны с 2006 года. Главную роль во всех фильмах исполняет Том Круз.