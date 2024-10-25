sonyazhytkova .25 октября, 2024 1

Netflix представив трейлер романтичної комедії "The Merry Gentlemen", де колишня танцівниця з великого міста, Бритт Робертсон, вирішує створити чоловічий різдвяний виступ, щоб врятувати театральну площадку своїх батьків у невеличкому містечку.

Режисером фільму є Пітер Салліван, а сценарій написала Марла Соколофф, яка також з’являється в акторському складі. До команди приєдналися такі актори, як Бет Бродерік, Майкл Гросс, Максвелл Кауфілд, Гектор Девід-молодший, Кольт Праттес і Марк Ентоні Семюель.

У центрі сюжету — історія про дівчину, яка, прагнучи врятувати театральну площадку своїх батьків, вирішує зібрати групу чоловіків для створення незвичайного різдвяного виступу. Її бажання поєднати традиції свят з елементами сучасного шоу обіцяє не тільки захоплюючі танці, а й безліч курйозних ситуацій, що створюють атмосферу веселощів і романтики.

Фільм "The Merry Gentlemen" вийде на Netflix 20 листопада та обіцяє запропонувати нам зовсім інший погляд на різдвяні стрічки.

Джерело: Рeople