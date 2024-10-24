sonyazhytkova .24 октября, 2024 9

Світ "Джона Віка" активно розширюється і нова анімаційна історія обіцяє пролити світло на одне з найзначніших запитань, яке залишалося без відповіді в попередніх частинах франшизи.

Франшиза "Джон Вік", що розпочалася у 2014 році з Кіану Рівзом у головній ролі, вже має в своєму активі чотири фільми. У 2023 році на Prime Video дебютував спін-оф "Континент", а також планується нова стрічка, де центральною фігурою стане персонаж Єва Макараль, яку зіграє Ана де Армас. Тепер стало відомо, що світ "Джона Віка" поповниться ще й повнометражним аніме-приквелом.

Цей проєкт, на відміну від попередніх, буде представлений в аніме-форматі, що, за словами режисера Чада Стахелскі, відкриває нові можливості для творчості. Замість того, щоб слідувати традиційній формулі, творці прагнуть дослідити нові аспекти всесвіту "Джона Віка", залишивши позаду основну сюжетну лінію з "Джон Вік: Глава 4".

Хоча деталі сюжету поки що залишаються загадкою, режисер натякає, що фільм заглибиться у "неможливе завдання" Віка — ту місію, яка змусила його залишити світ вбивств і шукати спокій з дружиною. Цей новий формат дозволить командам вільно експериментувати і запроваджувати божевільні ідеї, збагачуючи всесвіт новими захоплюючими елементами.

З нетерпінням чекаємо на нові пригоди легендарного персонажа, які обіцяють бути справді незабутніми.

Джерело: Gamesradar