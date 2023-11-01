sonyazhytkova .1 ноября, 2023 2

Чак Норріс вражає поверненням на великий екран після більш як десятирічної перерви у науково-фантастичному трилері "Агент Рекон".

Після паузи, що тривала понад десять років із відсутністю на першому плані кінопрокату, Норріс готується взяти на себе роль в науково-фантастичному бойовику "Агент Рекон". Зйомки вже завершилися, і команда готова повернути легендарну зірку на вершину популярності.

За інформацією видання Collider, в фільмі "Агент Рекон" Норріс втілює образ Алістера, досвідченого лідера підпільного загону безпеки. Його останній хід полягає в направленні молодого, але дуже вправного оперативника (Дерек Тінг) на небезпечне завдання, контролюватиме місію полковник Грін, якого грає Марк Сінгер, відомий за фільмом "Повелитель звірів". Робота полягає в проникненні у таємничий об'єкт, який, за чутками, займається дослідженням технологій інопланетян.

"Агент Рекон" - це не просто фільм; це повернення до коренів Норріса, який свого часу вразив своєю роллю у фільмі "Шлях дракона", де він зіткнувся з Брюсом Лі, залишивши незабутнє враження глядачам. Фільм обіцяє бути найяскравішим поверненням для актора, який завжди був справжньою іконою бойових мистецтв і має славу неперевершеного майстра цього жанру.

Джерело: Мovieweb