Цього року суперництво між мегазірками репу викликав бурю в інтернет-просторі, і тепер планується глибоке дослідження цієї теми у новій документалці.

"Публічні вороги: Кендрік проти Дрейка" спиратиметься на архівні матеріали та інтерв’ю з людьми, які мали честь працювати з цими зірками реп-сцени, і детально висвітлить їхні шляхи до успіху. Фільм розкриє, чому Ламар, видатний поет із Комптона, та Дрейк, колишній дитячий актор з Торонто, отримали світове визнання, вносячи контекст у їхні кар’єри через призму сучасної історії та культури.

Документальний фільм, створений компаніями Acme Films та GroupM Motion Entertainment, також детально дослідить ескалацію конфлікту між артистами, яка досягла піку цього року завдяки серії дис-треків. Завершальним акордом стала пісня Ламара "Not Like Us", у якій він делікатно натякнув на педофілію Дрейка та його зневагу до реп-культури. Дрейк, у свою чергу, відповів запереченнями у треку "The Heart Part 6". Після цього кілька музичних видань визнали Ламара беззаперечним переможцем цього протистояння.

Шаміндер Нахал, керівник відділу спеціалізованої документалістики Channel 4, зазначила: "'Публічні вороги: Кендрік проти Дрейка' – це не лише біографічний фільм, а й культурне дослідження двох найвпливовіших голосів сучасної музики. Цей документальний фільм заглибиться в унікальні історії Кендріка та Дрейка, вивчаючи, як їхнє походження, таланти та бачення зробили їх глобальними іконами".

Креативний директор Acme Джеймі ДіКруз додав: "Це було лише кілька років тому, коли наш попередній фільм 'Публічні вороги' для Channel 4 досліджував суперництво між Джей-Зі та Канье, але 'Публічні вороги: Кендрік проти Дрейка' – це історія, що відбувається в час, коли змінилися всі правила, і конфлікти оточують нас з усіх боків".

