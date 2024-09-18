sonyazhytkova .18 сентября, 2024 12

Зірка "Синів анархії" відмовляється від мотоциклів і береться за лопату в третьому сезоні антології "Monster", створеному Райаном Мерфі, який зосередиться на одному з найстрашніших маніяків Америки.

Шанувальники серіалу довго гадали, на якому серійному вбивці буде зосереджено новий сезон, і багато хто припускав, що це може бути Джон Уейн Гейсі, відомий як Клоун-Вбивця. Однак тепер, коли фокус перемістився на Еда Гейна і його жахливі злочини, важко уявити, які страхіття нас чекають у наступному сезоні від творця культового телешоу "American Horror Story".

Ед Гейн, відомий також як Плейнфілдський вампір, славився жахливими практиками виготовлення одягу і сувенірів з людських кісток і шкіри, які він викопував з могил. У 1950-х роках він також убив двох жінок і намагався створити костюм з жіночої шкіри, щоб імітувати свою мертву матір. Жахливі вчинки Гейна стали основою для численних фільмів жахів і персонажів, таких як Лезерфейс з "Техаської різанини бензопилою", Норман Бейтс з "Психо" та Баффало Білл з "Мовчання ягнят". Райан Мерфі вже використовував Гейна як натхнення для створення персонажа доктора Олівера Тредсона в "American Horror Story: Asylum".

Новини про третій сезон з'явилися всього через кілька днів після прем'єри другого, який носить назву "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story". Ця частина зосереджується на кримінальному випадку братів Лайла і Еріка Менендесів, які стали відомими в 80-х роках завдяки вбивству своїх батьків. У новій серії зіграють Ніколас Чавес, Купер Коч, Хав'єр Бардем та Хлоя Севіньї.

"Monster" розпочався в 2022 році з серії "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", яка детально відтворює жахливі злочини Джеффрі Дахмера в 80-х роках у Мілвокі, з Еваном Пітерсом у ролі цього notorious канібала. Незважаючи на численні нагороди, які отримав Пітерс, серіал викликав суперечки через побоювання, що він прославляє хворого вбивцю. Проте популярність шоу зросла, що призвело до появи другого і тепер вже третього сезону.

Чарлі Ханнем, відомий за роллю Джекса Теллера у "Синах анархії", нещодавно з'явився в "The Gentlemen" Гая Річі та "Rebel Moon Part One" Закка Снайдера. Незважаючи на численні ролі злочинців та антагоністів, це буде перший раз, коли глядачі побачать його в ролі справжнього монстра.

Третій сезон "Monster", який поки що не має офіційної назви або розширеного списку акторів, обіцяє ще більше жахів і інтриги. Тим часом, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" відзначиться прем'єрою на Netflix 19 вересня 2024 року, продовжуючи розвивати захоплюючу кримінальну хроніку серіалу.

Джерело: Gamesradar