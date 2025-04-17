Чарлі Кеєл знову грає не за правилами — трейлер другого сезону "Poker Face" обіцяє гаряче шоу

sonyazhytkova .17 апреля, 2025 8

Схиблена на правді детективка зі здатністю виводити на чисту воду — у грі знову. Стримінг Peacock представив перший трейлер другого сезону серіалу "Poker Face", і схоже, на головну гуроїню чекають ще хитріші брехуни, ще небезпечніші таємниці… і ще більше причин пуститися в дорогу.

Вже з перших кадрів стає зрозуміло — її дар, що межує з прокляттям, знову стане ключем до небезпечних і заплутаних розслідувань. "Я відчуваю, коли хтось бреше. Це моє вміння", — каже Чарлі Кеєл, допитуючи загадкову героїню Синтії Еріво. Та все одно намагається обдурити ексцентричну детективку. Відповідь не змушує чекати: "Сміливо".

Новий сезон обіцяє ще більше зіркових камео — у кадрі з’являються Кумейл Нанджані, Джанкарло Еспозіто, Джастін Теру, Аквафіна, Мелані Лінскі та Кеті Голмс. Разом із трейлером платформа також поділилася першими світлинами з епізодів — і, повірте, Чарлі знову опиниться в таких ситуаціях, де кожен погляд, кожна усмішка можуть означати зовсім не те, що здається.

Залишається лише одне питання: хто цього разу наважиться збрехати Чарлі Кеєл — і чи вдасться йому вийти сухим із води?..

Джерело: Deadline