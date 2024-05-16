sonyazhytkova .16 мая, 2024 13

Перший повноцінний трейлер до майбутньої кінокартини вразить вас емоційним переплетенням дружби, кохання та небезпеки, створюючи захопливу атмосферу очікування

У лютому ми отримали короткий тизер, але новий трейлер надає більш детальний вигляд на екранізацію популярного бродвейського мюзиклу та п'єси, які базуються на романі "Зла: Життя і пригоди Злої відьми Заходу" Грегорі Магуайра.

У трейлері до "Зла: Частина перша" Ельфаба (Кінтія Еріво) та Глінда (Аріана Ґранде) стикаються як нові студентки Шизького університету та потрапляють у одну кімнату за вирішенням директорки Мадам Моррібл. Глінді не дуже до вподоби такий поворот подій, адже їй "обіцяли окремий номер". Виявляється, що саме Глінда стоїть за тим, що Елфаба носить іконічний чорний капелюх з кінчиком, але це не подарунок з доброї волі. На початку вона навіть підштовхує Ельфабу надягти його на вечірку, але незабаром жалкує про рішення, і ці дві дівчини несподівано стають подругами.

В університеті Шизь ми також бачимо Фієро (Джонатан Бейлі) та Доктора Ділламонда, який одночасно є професором і козою, та намагається з'ясувати, хто є справжнім чарівником. Моррібл вбачає у Елфабі потенційну загрозу для влади, вважаючи її "винятковою". Також ми отримуємо погляд на Емральд Сіті та Чарівника Оз (Джефф Ґолдблюм).

Фільм "Зла: Частина перша" виходить на великому екрані 28 листопада в Великій Британії та на День подяки в США.

Джерело: Gamesradar