sonyazhytkova .12 января, 2024 5

За словами Голівудської зірки, таємниця успіху лялькової стрічки полягає у вдалому виборі моменту релізу, який змінив все.

У 2023 році образ Барбі вразив поціновувачів кіно, адже блокбастер Грети Ґервіґ вийшов у липні поруч із фільмом "Оппенгеймер", що отримав визнання на Золотих глобусах від Крістофера Нолана. У цьому році відбулося не лише народження феноменальної історії Барбенгеймер, а й всі елементи цього яскраво-рожевого явища відзначили свою присутність. Фільм "Барбі" став лідером у світовому бокс-офісі, зібравши неймовірні $1,44 мільярда.

Проте актриса Марго Роббі визнала, що стрічка могла б легко провалитися, якби вийшла в кінотеатрах у інший час. Роббі зазначила у інтерв'ю для Deadline:

"І я вірю, що ми могли б зняти цілком той же фільм і випустити його в інший час, і він, можливо, не вразив би культуру так, як це сталося. Таймінг теж величезна частина успіху. Геніальний фільм - це геніальний фільм, чи він виходить зараз чи через 20 років. Ви можете подивитися "Вовк з Уолл-стріт" і через десятиліття, і, сподіваюсь, він все ще залишиться актуальним".

Роббі продовжила:

"Я дивлюся фільми, які вийшли сто років тому, і вони все ще геніальні. Проте, особливо в контексті "Барбі", я вважаю, що сам момент виходу стрічки дозволив йому зачарувати глядачів у такий специфічний спосіб. У сучасному світі просто відсутнє велике занурення в радісні емоції, яке цей фільм пропонує. Здається, що саме тоді, коли він вийшов, всі відчували необхідність у цьому кіношедеврі".

Джерело: Мovieweb