sonyazhytkova .14 февраля, 2025 2

Перший трейлер горору, заснованого на популярній відеогрі "Until Dawn", вже доступний в мережі, і він обіцяє занурити нас у справжній жах.

Трейлер починається з того, як молода жінка кричить про допомогу, поки маніяк у масці не забирає її життя, але час повертається назад, і кошмар повторюється. Група молодих людей, що намагається втекти від одного монстра до іншого, потрапляє в пастку часу, де кожна ніч приносить нового вбивцю. Це нагадує "Groundhog Day" у стилі "Cabin in the Woods", де герої мають протистояти зомбі, проклятим клоунам та навіть жахливим інопланетним створінням.

Фільм є адаптацією хітової відеогри "Supermassive Games", яка переносить гравців у світ, де восьмеро молодих людей намагаються вижити в нічному кошмарі на Чорному Лісовому Гірському хребті, повному монстрів.

Як і в грі, історія розповідає про компанію друзів, яка вирушає в ізольовану долину через рік після загадкового зникнення одного з них. Вони швидко з’ясують, що їх переслідує не лише маскований вбивця — вони застрягли в пастці часу, і кожного ранку починають ту саму ніч.

З кожним новим циклом зростає не лише їхній жах, але й відчай. Із часом вони розуміють, що мають обмежену кількість життів і що єдиний спосіб вибратися — пережити жахливу ніч до самого світанку.

Until Dawn вийде на екрани 25 квітня та обіцяє стати справжнім випробуванням для тих, хто не боїться зіткнутися з найбільшими кошмарами.

Джерело: Gamesradar