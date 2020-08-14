Анастасия Лях .14 августа, 2020 6

На своем YouTube-канале журналист Карен Шаинян выложил часовой документальный фильм с таким названием.

В подписи к видео Шаинян упомянул другой фильм на ту же тематику - «Добро пожаловать в Чечню» от НВО. Но автор подчеркнул, что целью его работы было именно исследование - почему подобное происходит сейчас в Чечне, как такое вообще возможно в XXI веке.

Основные сцены фильма - интервью автора с жертвами насилия, срвершенного чеченскими силовиками. Причиной агрессии со стороны вооруженных людей стала именно сексуальная ориентация героев. Имена и голоса в кадре изменены.