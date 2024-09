sonyazhytkova .7 сентября, 2024 4

Актриса, відома за роллю у фільмі "Bodies Bodies Bodies", долучається до вже оголошених учасників: Маделін Клайн, Сара Піджон, Тирік Візерс і Джона Хауер-Кінг.

Також студія Sony розглядає можливість повернення Дженніфер Лав Х’юітт і Фреді Прінца-молодшого до їхніх культових ролей з оригінальних фільмів 1997 і 1998 років, які разом принесли більше 165 мільйонів доларів. Тим часом третя стрічка серії "Я завжди знатиму, що ви зробили минулого літа", в якому головну роль виконала Брук Невін, вийшов безпосередньо на відео.

Режисерка Дженніфер Кейтин Робінсон працює над сценарієм, який створено на основі роботи Сема Ланскі та Робінсон, що спирався на чернетку Лії МакКендрік. Продюсером проєкту виступає Ніл Моріц.

Чейз Суї Вондерс, зірка серіалу HBO "Generation" і фільму Софії Копполи "On the Rocks", також брала участь у серіалі AppleTV Plus "City on Fire". Її фільм "Bodies Bodies Bodies", де поряд з нею знімалися Піт Девідсон і номінантка на "Оскар" Марія Бакалова, відзначився успіхом на SXSW 2022 і заробив близько 14 мільйонів доларів у прокаті.

Джерело: Deadline