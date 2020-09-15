Как сообщает Deadline, студия Marvel определилась с актером, который сыграет антагониста в триквеле «Человека-муравья».
Им стал Джонатан Мэйджерс, известный по антивоенной приключенческой драме «Пятеро одной крови» и сериалу «Страна Лавкрафта». В третьей части сольника о Человеке-муравье в исполнении Пола Радда он сыграет суперзлодея Канга Завоевателя, который в комиксах владеет сверхспособностью путешествовать во времени.
Подробности сюжета держатся в секрете. Режиссером вновь выступит Пейтон Рид, снявший первого и второго «Человека-муравья». Помимо Радда к своим ролям предположительно вернутся Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер и Майкл Дуглас.