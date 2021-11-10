Таня Гончаренко .10 ноября, 2021 2

Ежегодно журнал People выбирает самого сексуального мужчину в мире. В этом году им стал актер исполнивший роль Человека-муравья Пол Радд.

По словам сексимвола этого года, ему трудно смириться с новым титулом. Он рассказал, что слышал о себе разные характеристики - добрый, приветливый, трудолюбивый, но к званию сексуального еще не привык.

"Я на полном серьезе осознаю, что когда люди услышат, что выбор пал на меня, они скажут: "Что?". Это не ложное смирение. Есть так много людей, которые должны получить этот титул до меня" - говорит актер в статье People.

Напомним, по предварительным подсчетам, титул самого сексуального мужчины должен был достаться Крису Эвансу, который сыграл Капитана Америку.

Радд заявил, что не ощущает себя сексимволом и больше всего любит проводить время со своей семьей. Когда актер рассказал о своем титуле жене Джуди Йегер она была в шоке. "Она была ошеломлена. Но, вы знаете, после смешков и некоторого шока она сказала "О, они все сделали правильно". Это было очень мило", - делится Радд своими эмоциями.