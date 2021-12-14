Таня Гончаренко .14 декабря, 2021 6

Западные критики высоко оценили премьерный показ "Человек-Паук 3: нет пути домой".

Совместный фильм Marvel и Sony Pictures получил 100% рейтинг по данным портала Rotten Tomatoes на сегодняший день.

Позитивные заметки опубликовали популярные издания, такие как The Wrap, Cinema Blend, Screen Crush и другие.

Исполнитель же главной роли - Том Холланд, признался журналистам, что очень рад тому, что больше не приходится ничего скрывать. Ведь самым сложным для Тома было обманывать своих близких и друзей по поводу деталей сюжета и он "чрезвычайно устал от собственного вынужденного вранья".

"Мы изрядно устали от постоянной лжи и обмана людей. Я чувствую, что сейчас меня мучает совесть. Это тяжело" - пожаловался актер в интервью.

Напомним, что в Украине премьера третьей части популярного фильма о Человеке-Пауке состоится 16 декабря 2021 года.