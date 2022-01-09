Таня Гончаренко .9 января, 2022 6

Третий сольный фильм о Человеке-пауке продолжает показывать поразительные результаты. На этот раз, Deadline сообщает, что в американском прокате фантастический фильм Marvel обограл одину из самых кассовых и выдающихся лент в истории кино "Титаник".

"Человек-Паук 3: нет пути домой" в Северной Америке собрал более 666 миллионов долларов, в то время как "Титаник" остановился на отметке 659 млн.

Если говорить о мировых сборах, то "Человек-Паук 3" также показывает выдающиеся цифры, которые близятся к полутора миллиардам долларов, что составляет конкуренцию картинам Marvel презентованым даже до времен пандемии.