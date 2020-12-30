Актер почти что завершил переговоры по поводу участия в проекте «Затерянный город D», главная роль в котором закреплена за Сандрой Буллок, сообщает Variety.
Как мы уже писали, это будет приключенческий (и возможно, отчасти фэнтезийный) ромком. Буллок сыграет писательницу приключенческих романов, а Татум — актера или модель, красующегося на обложке ее новой книги. И с этим красавчиком героиня, отправившаяся в
Ранее сообщалось, что пару актрисе, которая также выступает продюсером, составит Райан Рейнольдс, коллега по ромкому «Предложение». Однако, видимо, с Рейнольдсом не сложилось, и Татум его заменит.