Анастасия Лях .30 декабря, 2020 12

Актер почти что завершил переговоры по поводу участия в проекте «Затерянный город D», главная роль в котором закреплена за Сандрой Буллок, сообщает Variety.

Как мы уже писали, это будет приключенческий (и возможно, отчасти фэнтезийный) ромком. Буллок сыграет писательницу приключенческих романов, а Татум — актера или модель, красующегося на обложке ее новой книги. И с этим красавчиком героиня, отправившаяся в турне-презентацию очередного романа, каким-то образом окажется в реальных джунглях.

Ранее сообщалось, что пару актрисе, которая также выступает продюсером, составит Райан Рейнольдс, коллега по ромкому «Предложение». Однако, видимо, с Рейнольдсом не сложилось, и Татум его заменит.