Таня Гончаренко .21 февраля, 2022 13

По данным Deadline, популярный актер Ченнинг Таттум обзавелся ещё одним проектом. Звезда "Супер Майка" и "Шаг вперед" сыграет в ремейке немецкой драмы "Разрушительница системы" от студии MGM.

Фильм является перезапуском оригинальной ленты 2019 года Норы Финшайдт, которая получила приз Берлинале.

Сюжет рассказывает историю девочки-бунтарки по имени Бэнни, которая из-за своего агрессивного поведения сменила уже несколько детдомов и социального работника Михаэле (Таттум), который всеми силами пытается найти подход к малышке.

Напомним, в ближайшее время выйдет две картины с участием Таттума - комедия "Дог" и "Затерянный город Д" с Сандрой Буллок, премьера которого состоится в марте.