Таня Гончаренко .17 августа, 2021 10

Актер Ченнинг Татум на своей странице в Instagram сообщил об окончалнии съемок экшн-ромкома «Затерянный город Д», в котором также сыграет Сандра Буллок, Брэд Питт и и Дэниэл Рэдклифф.

Татум опубликовал фото и забавное видео со съемок, а в посте поблагодарил Сандру и засыпал ее комплиментами и благодарностями за совместную работу.

"Ну вот и конец #LostCityOfD. Я так сильно люблю этот фильм, что не могу выразить словами. Я также не нахожу слов, чтобы сказать, насколько особенная Сэнди Буллок. Нас точно создали в одной лаборатории и у нас, временами, один мозг на двоих. Я люблю тебя, девочка. И, как видишь, я всегда буду возить тебя на шее куда и когда угодно».", - написал актер.

Напомним, сюжет фильма расскажет об успешной писательнице (Буллок), которую похищают во время тура в рамках рекламной кампании её нового романа, вместе с фотомоделью с обложки ее книги (Татум). Теперь, паре предстоит выжить в джунглях и, возможно, обрести любовь.

Премьера фильма «Затерянный город Д» намечена на апрель 2022 года.