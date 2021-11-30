Таня Гончаренко .30 ноября, 2021 12

На фото: Ченнинг Татум в фильме "Супер Майк"

Как сообщается, Студия Warner Bros. планирует снять ещё одну часть о сексуальном стриптизере, которого изобразил популярный актер Ченнинг Татум. - пишет Deadline.

"Есть ли на экране кто-нибудь более харизматичный и привлекательный, чем Супер Майк? Мы очень рады возобновить деловые отношения с Чаннингом, Стивеном и их творческой командой, чтобы вернуть замечательное сочетание танца, драмы, романтики и юмора "Супер Майка"", - говорится в заявлении Warner Bros.

Фильм выйдет эксклюзивно на канале на канале HBO Max и получит название "Последний танец Супер Майка" ("Magic Mike`s Last Dance").

Новость о своем участии в проекте уже подтвердил Татум в своем Instagram. Актер опубликовал фото сценария с названием предстоящего фильма.

Точной даты релиза пока нет. В режиссерском кресле значится Стивен Содерберг. Подробности сюжета не раскрываются.