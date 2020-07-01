Франшиза о подростках-мутантах-черепашках-ниндзя в очередной раз будет перезапущена. Ребут готовят продюсерская компания Сета Рогена Point Grey Pictures и канал Nickelodeon, пишет Deadline.
Речь о полнометражном мультфильме, который расскажет историю Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо с самого начала. Никаких сюжетных подробностей пока что нет. Сценарий напишет Брендан О’Брайан (комедия «Соседи» с участием Рогена), а режиссурой займется Джефф Роу (мультфильм «Митчеллы против машин»).
Напомним, последний раз черепашки-ниндзя появлялись на экране в 2016 году, когда вышел сиквел дилогии с участием Меган Фокс, что была спродюсирована создателем «Трансформеров» Майклом Бэем.