sonyazhytkova .9 июня, 2024 2

За словами голови Disney TV Мередіт Робертс, компанія веде переговори з творцем шоу Алексом Гіршем.

"Ми розмовляємо з Алексом, який скоро опублікує книгу за своїм проєктом у співпраці з Disney. Також ми працюємо над деякими короткометражками. Тож ніколи не кажіть ніколи", – зазначила Робертс в інтерв'ю для The Direct.

"Таємниці Ґравіті Фолз" виходили на екрани з 2012 до 2016 року і складалися з двох сезонів. Останній епізод був годинним фіналом. Сюжет розповідає про 12-річних близнюків Діппера (озвучує Джейсон Ріттер) та Мейбл (Крістен Шаал), які приїжджають до свого прадідуся Стена (Алекс Гірш) у містечко Ґравіті Фолз в Орегоні на літні канікули. Це місто сповнене загадкових надприродних явищ, які близнюки намагаються розгадати.

Окрім основного серіалу, під час його виходу і після завершення були випущені короткометражні епізоди, останній з яких побачив світ у 2020 році. За останні десять років також видано кілька книг і графічних романів, що продовжують історію, включаючи нову книгу яка вийде цього літа.



"Таємниці Ґравіті Фолз" здобули широку популярність серед глядачів та отримали високу оцінку критиків, завоювавши кілька нагород, зокрема дві премії Еммі.

Джерело: Gamesradar