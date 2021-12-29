Анастасия Лях .29 декабря, 2021 9

Сервис предварительной продажи билетов Fandango сделал опрос и выяснил, что больше всего среди предстоящих блокбастеров зрители ждут сиквел «Черной пантеры», сообщает Deadline.

Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» возглавил ТОП-10 самых ожидаемых экшенов 2022, в который также попали « Человек-паук : Через вселенные 2», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Мир Юрского периода 3», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Аватар 2», «Аквамен 2», «Топ Ган: Мэверик» и «Миссия невыполнима 7».