«Черная пантера 2» названа самым ожидаемым фильмом 2022
Анастасия Лях
.29 декабря, 2021
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На фото: Логотип фильма "Черная пантера: Ваканда навеки"
Сервис предварительной продажи билетов Fandango сделал опрос и выяснил, что больше всего среди предстоящих блокбастеров зрители ждут сиквел «Черной пантеры», сообщает Deadline.
Фильм «Черная пантера: Ваканда навеки» возглавил ТОП-10 самых ожидаемых экшенов 2022, в который также попали «Человек-паук: Через вселенные 2», «Бэтмен», «Тор: Любовь и гром», «Мир Юрского периода 3», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Аватар 2», «Аквамен 2», «Топ Ган: Мэверик» и «Миссия невыполнима 7».
Напомним, съемки сиквела были прерваны из-за травмы исполнительницы главной роли Летиши Райт. Они продолжатся в следующем году, как только актриса почувствует себя в силах работать. Релиз намечен на 11 ноября 2022 года.