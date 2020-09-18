Анастасия Лях .18 сентября, 2020 7

Как сообщает Deadline, велика вероятность того, что студия Disney отложит релиз марвеловской «Черной вдовы» аж до следующего года.

Издание утверждает, что диснеевские боссы обеспокоены скромными сборами фильма «Довод», выпущенного компанией Warner, и подумывают отложить все свои крупные релизы до следующего года. Напомним, новый фантастический триллер Кристофера Нолана не сумел отбить бюджет из-за того, что многие кинотеатры, в частности кинотеатры Америки, все еще остаются закрытыми из-за пандемии.

Руководство Disney думает поставить премьеру «Черной вдовы» на место «Вечных», то есть на 12 февраля 2021 года. Когда в таком случае стоит ждать выхода «Вечных», неизвестно. Так или иначе расклад пока неофициальный. Напомним, изначально «Черная вдова» должна была стартовать еще в мае, затем была отложена до начала ноября.