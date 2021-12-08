Таня Гончаренко .8 декабря, 2021 10

Ежегодное вручение народной кинопремии People`s Choice Awards принесло "Черной вдове" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, награду в номинации "фильм года".

Сама же Йоханссон была удостоена звания "лучшая актриса полнометражного фильма".

Что касается остальных, то фильм "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" призанан "Лучшим боевиком", "Персонаж" с Райаном Рейнольдсом "комедией года", лучшим телевизионным шоу оказался сериал "Локи", номинация "лучшая семейная картина" досталась мультфильму "Лука", а награду за "лучший драматический фильм" забрал кинопроект "Круэлла".