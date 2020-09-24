Анастасия Лях .24 сентября, 2020 4

Об этом уже ходили слухи, но теперь студия Disney официально перенесла марвеловскую «Черную вдову» на следующий год.

Напомним, изначально сольник про Наташу Романову должен был выйти еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и карантина релиз был отложен до осени. Теперь же вместо 6 ноября 2020 премьера состоится 7 мая 2021, сообщает Variety.