Марвеловский экшен про Наташу Романову в исполнении Скарлетт Йоханссон неожиданно вновь возглавил рейтинги
Напомним, «Черная вдова» вышла на экраны в июле. Параллельно студия Disney выпустила фильм на стриминге Disney+ (что привело к судебному иску со стороны Йоханссон, которая обвинила продюсеров в нарушении контракта, гарантирующего эксклюзивный кинотеатральный релиз, но впоследствии конфликт был улажен, и студия выплатила актрисе компенсацию).
В итоге «Черная вдова» заработала 125 миллионов долларов онлайн и 380 миллионов в прокате.
В ноябре же блокбастер про рыжеволосую шпионку неожиданно вернулся на верхушку топов стриминга. Так, с 18 по 24 ноября «Черная вдова» была просмотрена 269 миллионов минут. За ней следуют такие диснеевские проекты, как