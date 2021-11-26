Анастасия Лях .26 ноября, 2021 9

Марвеловский экшен про Наташу Романову в исполнении Скарлетт Йоханссон неожиданно вновь возглавил рейтинги онлайн-платформ . Об этом говорят исследования компании Nielsen.

Напомним, «Черная вдова» вышла на экраны в июле. Параллельно студия Disney выпустила фильм на стриминге Disney+ (что привело к судебному иску со стороны Йоханссон, которая обвинила продюсеров в нарушении контракта, гарантирующего эксклюзивный кинотеатральный релиз, но впоследствии конфликт был улажен, и студия выплатила актрисе компенсацию).

В итоге «Черная вдова» заработала 125 миллионов долларов онлайн и 380 миллионов в прокате.