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Кинотеатральный релиз супергеройского экшена со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в настоящее время намечен на 6 мая 2021. Однако в ролике указана дата 16 апреля 2021. Возможно, Disney выпустит картину и в кинотеатрах, и на стриминге практически параллельно, как было с «Мулан». То есть в кинотеатры фильм попадет на тех территориях, где недоступен сервис Disney+.
На данный момент информация из ролика официально студией не подтверждена. Но похоже на правду, учитывая недавние заявления диснеевского руководства о стратегии расширения стримингового контента и упора на