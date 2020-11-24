Анастасия Лях .24 ноября, 2020 12

На сайте Reddit появился промо-ролик потокового сервиса Disney+ с анонсом будущих проектов. Среди них оказалась марвеловская «Черная вдова».

Кинотеатральный релиз супергеройского экшена со Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью в настоящее время намечен на 6 мая 2021. Однако в ролике указана дата 16 апреля 2021. Возможно, Disney выпустит картину и в кинотеатрах, и на стриминге практически параллельно, как было с «Мулан». То есть в кинотеатры фильм попадет на тех территориях, где недоступен сервис Disney+.