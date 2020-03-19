Анастасия Лях .19 марта, 2020 8

Релизы продолжают откладываться на неопределенный срок. Новыми жертвами коронавируса стали марвеловский блокбастер «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон, камерный триллер «Женщина в окне» с Эми Адамс и перезапуск хоррора «Пила».

Как пишет Comic Book, новые даты выхода фильмов, изначально запланированных к релизу в мае, не называются. Разумеется, все зависит от дальнейшего распространения инфекции, которое, будем надеяться, скоро пойдет на спад.

Напомним, ранее были отложены премьеры и прокат таких проектов, как «Не время умирать», «Форсаж 9», «Мулан», «Тихое место 2», «Новые мутанты».