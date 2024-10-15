sonyazhytkova .15 октября, 2024 12

Телешоу, створене DC Studios, вже наближається до фіналу, а інтерес глядачів не вщухає. Четверта серія набрала 1,7 мільйона переглядів на різних платформах у США, що стало рекордом сезону, відповідно до даних Warner Bros. Discovery.

Це помірне зростання в порівнянні з другою серією, яка зібрала 1,6 мільйона глядачів, уже демонструє приріст на 17% у порівнянні з прем'єрою. Перший епізод серіалу загалом набрав більше 13 мільйонів переглядів.

Коли "Пінгвін" дебютував минулого місяця, він встановив рекорди для Max, ставши найперегляданішим новим серіалом за перші чотири дні в усіх куточках світу з моменту виходу "Походу на захід" у січні 2023 року.

"Пінгвін" – це серіал від DC Studios, що розповідає про відомого антигероя всесвіту Бетмена. У головних ролях з'являються талановиті актори, зокрема Колін Фаррелл, який неперевершено виконує роль Пінгвіна, а також Кристін Міліоті та Джордана Алі. Прем'єра шоу відбулася 19 вересня 2024 року, і вже з перших епізодів воно привернуло увагу глядачів завдяки насиченому сюжету та вражаючій акторській грі.

Джерело: Deadline