sonyazhytkova .21 февраля, 2025 6

Актор заінтригував шанувальників можливим продовженням фантастичного бойовика "Хенкок" і натякнув, що для однієї з ролей розглядають зірку "Дюни".

Про це він згадав під час неочікуваної появи на стрімі популярного блогера xQc на Twitch, де відповів на запитання глядачів.

"У нас є дуже цікава ідея для 'Генкока 2'", — заявив Вілл Сміт, додавши, що поки що офіційних обговорень не було. Актор також зазначив: "Скажу вам один маленький факт: ми ведемо переговори із Зендаєю щодо ролі у фільмі".

Оригінальний "Хенкок" вийшов на екрани у 2008 році, запропонувавши глядачам незвичного супергероя, який більше нагадував проблемного антогоніста. Режисером стрічки став Пітер Берг, а сценарій написали Вінс Ґілліґан і Ві Вінсент Нго. Головного героя, який страждає на амнезію, зловживає алкоголем і часто створює хаос замість порятунку, зіграв Вілл Сміт. Разом із ним у фільмі з’явилися Шарліз Терон, Джейсон Бейтман і Едді Марсан.

Розмови про продовження точаться ще з моменту прем’єри першої частини. У різні роки творці підтверджували зацікавленість у сиквелі, проте реалізувати його заважали щільні графіки усіх зацікавлених сторін. Останніми роками тема продовження майже не порушувалася, аж поки Вілл Сміт знову не згадав про "Хенкок 2". Його натяки та можливе залучення Зендеї можуть свідчити про те, що проєкт нарешті зрушив із місця.

Джерело: Deadline