sonyazhytkova .8 ноября, 2024 3

Зірка культової різдвяної комедії "Сам удома", зіграє повторювану роль у другому сезоні популярного телешоу "Fallout" на Prime Video.

Серіал "Fallout", створений за мотивами культової серії відеоігор Bethesda Game Studios, розповідає про світ через двісті років після апокаліпсису. Колишні мешканці розкішних бомбосховищ змушені покинути укриття та вийти на спустошену, радіоактивну землю. Там на них чекає сувора реальність — небезпечний, дивовижний та надзвичайно жорстокий світ.

За чутками, Маколей Калкін, може зіграти роль ексентричного генія з дуже нестандартним розумом.

Головні ролі в серіалі виконують Елла Пернелл (Люсі), Аарон Моутен (Максимус), Волтон Гоггінс (Гуль), а також Кайл Маклаклен, Моісес Аріас, Саріта Чоудрі, Майкл Емерсон, Леслі Аггамс, Френсіс Тернер, Дейв Реджистер, Зак Черрі, Джонні Пембертон, Родріго Луззі, Аннабель О’Гаган та Кселіа Мендес-Джонс.

Перший сезон "Fallout" став одним із трьох найпопулярніших проєктів Prime Video і здобув 16 номінацій на премію "Еммі", включаючи номінацію на найкращий драматичний серіал.

Ми з нетерпінням чекаємо на другий сезон, який обіцяє вийти вже зовсім скоро.

Джерело: Deadline