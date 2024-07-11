sonyazhytkova .11 июля, 2024 10

Mubi презентував перший тизер-трейлер до фільму "The Substance", який отримав захоплений прийом та 13-хвилинні овації на Каннському кінофестивалі, де він також здобув нагороду за найкращий сценарій.

У головних ролях - Маргарет Квеллі ("Kinds of Kindness"), Демі Мур та Денніс Куейд ("Happy Face"). Фільм знятий сценаристкою та режисеркою Коралі Фаржеа, французькою кінематографісткою, відомою за стрічкою 2017 року "Revenge" з Матільдою Анною Інгрід Люц у головній ролі.

У центрі сюжету - зірка на заході своєї кар'єри, Елізабет Спаркл (Мур), яка вирішує скористатися нелегальним препаратом, що тимчасово перетворює її на молодшу та покращену версію себе. Коралі Фаржеа, Ерік Феллнер та Тім Беван, виступили продюсерами цього фільму.

Прем'єра "The Substance" в кінотеатрах запланована на 20 вересня.

Джерело: Deadline