sonyazhytkova .8 октября, 2024 3

У новому інтерв'ю для HBO у документальному циклі "Франшиза" Мендес пародіює процес створення великих франшиз і пояснює, чому не очікує, що знову стане режисером Бонда.



"Продюсери шукають людей, які не мають великого досвіду", — зазначив Мендес в розмові з Inverse. "Вони віддають перевагу трохи менш досвідченим режисерам, які, можливо, розглядають цю можливість як трамплін у своїй кар'єрі та легше піддаються контролю студії".

Хоча Мендес підкреслив, що "ніколи не слід говорити ніколи", він сумнівається в можливості повернення до франшизи. "Цей досвід був дуже важливим для мене на тому етапі життя. Він дозволив мені вийти з певних старих звичок, змусив думати масштабніше і використовувати інші частини свого мислення. Це вимагає великої енергії".

Завдяки досвіду роботи над великими проєктами, Мендес добре усвідомлює умови, в яких працює режисер. "Як режисер, ти звик бути ініціатором, людиною, яка перебуває на початку процесу", — пояснює він. "Але потрапити в ситуацію, коли актор вже двічі виконував цю роль і знає її краще за тебе, а також працювати з людьми, які знають цей всесвіт краще за тебе — це дуже незвичне становище для режисера".

Джерело: Deadline