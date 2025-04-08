sonyazhytkova .8 апреля, 2025 3

Плітки навколо майбутнього серіалу про Гаррі Поттера знову збурили магічний світ. Цього разу — навколо актора Ніка Фроста, якого шанувальники вже встигли уявити в ролі велетня Хагріда. Та чи справді чарівна новина виявилась правдою?

Поки світ маглів із завмиранням серця чекає на оновлену історію про хлопчика, що вижив, кастинг майбутнього серіалу від HBO обростає плітками. Однією з найобговорюваніших стала ймовірна участь британського коміка та зірки фільмів "Зомбі на ім’я Шон" і "Типу круті лягаві". Його вже встигли уявити в ролі добродушного велетня Рубеуса Гаґріда, якого свого часу бездоганно зіграв Роббі Колтрейн.

Однак сам Фрост, виступаючи на фестивалі AwesomeCon, зняв рожеві окуляри фанатів і зазначив:

"Це абсолютно не підтверджено. Я в захваті лише від того, що мене взагалі розглядають".

Це може означати все що завгодно — від короткої розмови з продюсерами до повної відсутності офіційного контакту. Одне лиш зрозуміло: поки що магічне рішення не ухвалено.

На цей момент підтвердженим залишається тільки одне ім’я — Джон Літґоу, який має втілити нового Альбуса Дамблдора. І навіть це — не через заяву HBO, а завдяки самому актору, який поділився цією новиною під час інтерв’ю.

Серед інших "майже підтверджених" фігур — Джанет МакТір у ролі професорки Макґонеґел та Паапа Ессіду як Снейп. Але офіційно всі вони залишаються лишень плітками.

Отже, поки HBO продовжує готувати свій список акторських зірок для серіалу, фанатам залишається лише запастися терпінням — і, можливо, трохи верескового елю, щоб полегшити очікування. Адже хто знає — можливо, вже завтра сова принесе листа з новим іменем, а світ Гаррі Поттера отримає ще одного незабутнього героя.

Джерело: Мovieweb