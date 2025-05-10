sonyazhytkova .10 мая, 2025 8

Нарешті! Фанати хорору дочекались. Культовий світ Сайлент Хіллу повертається на великі екрани — й цього разу буде моторошніше, реалістичніше та емоційніше, ніж будь-коли раніше.

Стрічка "Return to Silent Hill" — офіційне продовження легендарної екранізації гри жахів — готується вийти в кінотеатрах. І, схоже, вона має всі шанси перевершити своїх попередників. Режисером знову виступає Крістоф Ган — автор першого фільму "Сайлент Хіллу" (2006), що став культовим серед шанувальників жанру.

Фільм базується на сюжеті "Сайлент Хілл 2" — культової відеогри 2001 року від Konami, яку фанати вважають найкращою у франшизі. За сюжетом, зламаний горем чоловік на ім’я Джеймс отримує дивного листа від своєї покійної коханої Мері. Він повертається до містечка Сайлент Гілл, яке перетворилося на кошмарну подобу самого себе. У пошуках істини Джеймс зустрічає монструозних істот, зникає у мороці власного розуму — і поступово наближається до страшної правди, яка може зламати його остаточно...

Головні ролі виконують Джеремі Ірвін та Ганна Емілі Андерсон. Сценарій написали Крістоф Ган, Сандра Во-Ан і Вілл Шнайдер.

Перші екранізації отримали суперечливі відгуки: "Сайлент Хілл" мав лише 32% на Rotten Tomatoes, а сиквел — катастрофічні 8%. Але "Return to Silent Hill", за словами творців, повертає франшизу до її темних витоків, занурюючи глядачів в атмосферу, що морозить кров.

Світло згасає, місто оживає. Сирени в тумані знову звучать, запрошуючи тебе в обійми жаху. І цього разу ти можеш не знайти дороги назад.

Джерело: Мovieweb